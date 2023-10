Made by Google livestream: volg de aankondiging van Pixel en meer

Google heeft woensdag een grote aankondiging klaarstaan. Tijdens de komende editie van het Made by Google-event kunnen we nieuwe producten verwachten. Niets missen? Volg de livestream!

Made by Google livestream

Je kon en kunt er haast niet omheen, Google komt met de introductie van nieuwe producten. De aankondiging staat gepland tijdens het jaarlijkse Made by Google-event, dat dit jaar plaatsvindt op woensdag 4 oktober. Het merk is met meerdere producten al meermaals in het nieuws gekomen. Vandaag is het dan zover; de aankondiging is vandaag.

Wat kunnen we woensdag verwachten? Dat zijn uiteraard de nieuwe Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Deze smartphones zijn al heel vaak in het nieuws gekomen. Vanavond zullen we dan daadwerkelijk alle details te weten komen. Google zal de nieuwe smartphones ook in België uitbrengen, zo is de verwachting. Verder verwachten we de definitieve release van Android 14 en krijgen we de Pixel Watch 2 te zien.

Wil je niets missen? Dan volg je hieronder de livestream, welke start vanaf 16:00 uur Nederlandse tijd. DroidApp zal je ook op de hoogte houden!