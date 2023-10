Proximus: Google brengt Pixel-telefoons uit in België

Een duidelijkere aanwijzing kunnen we niet krijgen; Google gaat de Pixel-toestellen uitbrengen in België. De provider laat een teaser zien, waarbij alles erop lijkt te wijzen dat de smartphones hun weg naar onze zuiderburen weten te vinden.

Pixel naar België

Google lijkt de keuze te hebben gemaakt om de Pixel-toestellen uit te brengen in België. Vorig jaar koos Google bij de 7-serie om de smartphones en andere (Pixel-) apparaten al in Nederland uit te brengen, nadat het jarenlang enkel in geselecteerde landen uitgebracht werd, maar België viste hier altijd achter het net.

De Belgische provider Proximus lijkt nu het nieuws te bevestigen dat de Pixel-smartphones in België verschijnen. In een teaser stelt Proximus de vraag, of je een geheim kunt bewaren. De tekst ‘Secret’ staat geheel in het lettertype en de stijl van Google. Bij de teaser staat ook een chatgesprek dat lijkt te wijzen op een samenwerking tussen Google en Proximus.

We verwachten op 4 oktober de aankondiging van de Pixel 8, Pixel 8 Pro en de Pixel Watch 2. Dan zullen we ook te weten komen welke producten uitgebracht zullen worden in België (en Nederland).