Pixel 8 Pro in kleur Black Obsidian verschijnt in real-life

We weten vrijwel alles inmiddels wel over de Pixel 8-serie. De nieuwe Pixel 8 Pro is ook vanavond weer in het nieuws, waarbij we de telefoon in de kleur Black Obsidian terugzien.

Pixel 8 Pro in Black Obsidian

Wil je al het nieuws lezen over de Pixel 8-serie dat in de afgelopen tijd naar buiten is gekomen, dan raden we je aan het nieuws te volgen op de pagina van de Pixel 8. In de afgelopen tijd zijn er namelijk de nodige berichten over verschenen. Nu zien we een live foto van het nieuwe toestel.

De Pixel 8 Pro in de kleur Black Obsidian is verschenen in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant voorziet de zwartgekleurde versie van een gepolijst frame met een zwart matte achterkant van glas. De aankondiging van het toestel is op 4 oktober, tijdens een nieuwe editie van het Made by Google event.