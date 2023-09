Google Pixel 8 Pro in enorm lek: te zien in 360-graden video’s

Google zal volgende maand de nieuwe Pixel 8-serie aankondigen. Nu is er een groot lek waarbij het toestel van meerdere kanten is te aanschouwen. Dit met dank aan een vroegtijdig gepubliceerde simulator van de Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro van alle kanten

De informatie over de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro blijft ons maar toekomen. Dat is vandaag niet anders, want we krijgen de Pixel 8 Pro van alle kanten te zien. Google heeft vroegtijdig een simulatie live gezet waarmee de nieuwe smartphone in 360-graden te zien is. Dit betekent dat we een goed beeld krijgen van wat de smartphone te bieden heeft. Veel is in de afgelopen al bekend geworden. Dankzij de beelden weten we zeker dat het toestel een temperatuursensor krijgt, net als een fysiek simkaartslot. Eerder gingen er geruchten rond dat het toestel mogelijk alleen eSIM ondersteuning zou krijgen.

Google zal de nieuwe Pixel 8 Pro uitbrengen in de kleuren Licorice, Porcelain en Sky. Vorige week doken de Europese prijzen al uit, waaruit naar voren kwam dat de prijs flink hoger zal komen te liggen dan verwacht. De specificaties zijn eerder ook al opgedoken. De video die nu is verschenen, geeft een compleet beeld wat we kunnen verwachten. De smartphone zal op 4 oktober officieel aangekondigd worden. Dan krijgen we ook Android 14 definitief te zien, net als de Pixel Watch 2.

gone now but got a screen recording! enjoy pic.twitter.com/P3BzeRFzwS — فهد (@fahadbsami) September 6, 2023