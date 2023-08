Google Camera-app krijgt bij Pixel 8-serie nieuwe interface

De interface van de Google Camera-app gaat op de schop. Uit nieuwe screenshots blijkt dat Google gewerkt heeft aan veranderingen. Deze zullen ingevoerd worden bij de Pixel 8-serie.

Pixel 8-serie met nieuwe camera-app

De Google Camera-app kennen we al van de verschillende Pixel-toestellen. Ook de aankomende Pixel 8-serie zal voorzien zijn van de eigen camera-app van Google. Over de nieuwste versie hiervan krijgen we nu meer details en informatie te weten. De gebruikersinterface zal namelijk op de schop gaan in de nieuwste versie.

De nieuwe gebruikersinterface is ontworpen om gebruiksvriendelijker en intuïtiever te zijn, zo is het idee. De foto- en videomodi zijn nu gescheiden, je hebt dan aparte functies voor foto en voor video. Boven dit icoontje zie je de verschillende opties die je hebt. Hieronder zie je de oude interface, zoals deze nu is. Hierboven de nieuwe.

Het instellingenmenu is ook aangepast. Deze is voortaan op te roepen met een veegbeweging van beneden naar boven, in plaats van andersom. De nieuwe camera-app bevat ook een aantal nieuwe functies, zoals lange belichtingstijd, action pan en cinematic pan. Deze functies maken het mogelijk om creatievere en interessantere foto’s en video’s te maken.

De nieuwe Google Pixel 8 modellen zullen een nieuwe, grotere 50 megapixel sensor krijgen van Samsung. Voor de Pixel 8 Pro wordt een groothoeklens van 64 megapixel verwacht. Dit samen met de software-verbeteringen moet de Pixel 8-serie nog beter maken. Daarnaast schreven we eerder deze maand over de nieuwe Audio Magic Eraser, welke van toegevoegde waarde is bij het maken van video’s.

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 769,00 euro