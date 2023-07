Google Pixel 8 Pro: bekende bron deelt specificaties van nieuwe smartphone

Een bekende bron heeft informatie naar buiten gebracht over de nieuwe Google Pixel 8 Pro. Nadat eerder de specificaties door hem gedeeld werden van de Pixel 8, is het nu de beurt aan de Pixel 8 Pro. Wat heeft deze nieuwe smartphone te bieden?

Google Pixel 8 Pro specificaties gelekt

We verwachten in het najaar de nieuwe Pixel-smartphone van Google. Als opvolger van de Google Pixel 7 Pro, komt later dit jaar de Google Pixel 8 Pro. Yogesh Brar, een bekende bron in de telecomwereld lekte eerder al de specificaties van de Pixel 8, en nu deelt hij ook de details van de Google Pixel 8 Pro.

Volgens de geruchten krijgt de Pixel 8 Pro een 6,7-inch QHD+ LTPO OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon wordt aangedreven door de Google Tensor G3-processor, samen met een Titan-chip voor beveiliging. De Pixel 8 Pro heeft 12GB RAM en 128 of 256GB opslagruimte.

Op het gebied van camera’s heeft de Pixel 8 Pro een drievoudige camera aan de achterkant, bestaande uit een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 64 megapixel groothoeklens en een 48 megapixel telefotocamera. De voorkant van de telefoon heeft een 11MP selfiecamera.

De Pixel 8 Pro krijgt een 4.950mAh-batterij met ondersteuning voor 27W opladen. Een snelle laadkracht zit er dus ook bij dit toestel nog niet in. Duidelijk is dat de smartphone een thermometer krijgt, waarvan eerder al een video opdook. De vingerafdrukscanner zit uiteraard ook bij de Pixel 8 Pro weer geïntegreerd in het beeldscherm.

De Pixel 8 Pro is ook een van de eerste smartphones die wordt geleverd met Android 14. Android 14 is een grote update van Android 13 en bevat een aantal nieuwe functies, zoals een nieuw ontwerp, verbeterde privacyfuncties en nieuwe multitasking-mogelijkheden.

De Google Pixel 8 Pro wordt naar verwachting in oktober 2023 gelanceerd. Als er meer informatie is, houden we je op DroidApp natuurlijk op de hoogte!