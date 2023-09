Android 14: definitieve versie is een maand vertraagd

Google heeft de release van Android 14 met een maand uitgesteld. Aanvankelijk was het idee dat de update deze week zou verschijnen, maar dat gaat niet door.

Android 14 komt later

De definitieve versie van Android 14 laat een maand langer op zich wachten. Eerdere geruchten spraken over een release op 5 september, maar dat is niet gebeurd. Volgens Mishaal Rahman is de release van de broncode van Android 14 nu uitgesteld tot volgende maand. Vooraf werd dus gedacht aan 5 september, waar ook fabrikanten vanuit gingen. De vertraging is niet geheel een verrassing. Er werden in de afgelopen tijd al meer bèta-updates uitgebracht dan uitgestippeld.

Nu krijgen OEM’s te horen dat de kwetsbaarheden die worden beschreven in de Android 14-beveiligingspatchlijst op 4 oktober 2023 zullen worden vrijgegeven. De verwachting is daarmee dat dit ook de nieuwe releasedatum van Android 14 zal zijn. Deze datum valt samen met het Made by Google-evenement, waar naar verwachting de Pixel 8 en Pixel Watch 2 zullen worden onthuld.

Naar verwachting is Android 14 definitief beschikbaar vanaf 4 oktober, waarbij hij direct gedownload kan worden voor de Pixel-apparaten. Later brengen andere fabrikanten de update uit voor hun modellen. Ben je benieuwd wanneer jouw toestel bijgewerkt wordt, bekijk dan ons Android 14 update overzicht.