Made by Google event op 4 oktober: dit kunnen we verwachten

Google heeft zojuist bekend gemaakt dat we een nieuwe aankondiging van het bedrijf kunnen verwachten. Op 4 oktober zullen we de Pixel 8-serie en de Pixel Watch 2 gaan zien. Maar wat komt er nog meer?

Made by Google-event op 4 oktober

Op woensdag 4 oktober zullen we nieuwe producten van Google gaan zien. Het bedrijf heeft de datum zojuist bevestigd. Op die datum is namelijk het Made by Google-event. Al lang wordt er uitgekeken naar de nieuwe producten van Google. Het event in oktober zal live uitgezonden worden via een livestream.

Wat we precies gaan zien, is niet bevestigd door Google, maar aan de hand van de geruchten en berichten laat het zich voor een groot deel wel raden. We verwachten dat Android 14 definitief wordt vrijgegeven voor de Pixel-toestellen. Maar het is ook mogelijk dat dat voorafgaand aan het event al gebeurd. Ben je benieuwd of jouw toestel Android 14 krijgt, kijk dan zeker in het Android 14 Update Overzicht.

In ieder geval gaan we de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro zien. De smartphones komen meermaals voorbij in het geruchtencircuit. Daarbij kondigt Google ook een nieuw updatebeleid aan, die vergelijkbaar moet zijn met dat van de iPhone. Verder kondigt Google naar verwachting de Pixel Watch 2 aan, de nieuwe smartwatch. De eerste generatie smartwatch kwam niet naar Nederland; onbekend is of het nieuwe model wel naar ons land komt.

DroidApp zal je 4 oktober uiteraard op de hoogte houden van het nieuws rondom het Made by Google-event.