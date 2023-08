Google viert 25e verjaardag met wallpapers

Een nieuwe achtergrond nodig voor je smartphone of andere apparaat? Google heeft nieuwe wallpapers uitgebracht, speciaal voor de 25e verjaardag van het bedrijf.

Google 25 jaar wallpapers

Vanaf deze maand kun je in AziĆ« profiteren van leuke kortingen voor de verjaardag van Google, in Europa zien we daar – tot dusver – nog niets van terug. Wel kun je de nieuwe achtergronden downloaden die Google heeft uitgebracht. Deze wallpapers zijn helemaal in de stijl van Google en laten verschillende producten van het bedrijf zien, tevens in de kleurstelling van Google zelf.

De wallpapers zie je hierboven. Wil je ze zelf downloaden, dan ga je naar deze pagina van de Japanse Google Store. Scrol vervolgens helemaal naar beneden, waar je de achtergronden kunt downloaden voor op je eigen toestel. Je kunt ze ook hieronder openen en opslaan op je toestel.