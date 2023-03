Samsung Galaxy A54 en A34 wallpapers nu al te downloaden

We moeten nog even wachten tot de officiële aankondiging van Samsung, waarbij het de Galaxy A34 en Galaxy A54 aankondigt. Nu al kunnen de officiële wallpapers gedownload worden voor op je eigen toestel.

Galaxy A54 wallpapers

De officiële achtergronden van de Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 zijn opgedoken. De collega’s van XDA hebben hier de hand op weten te leggen. Nu deze opgedoken zijn, kun je deze downloaden voor op je eigen toestel. Zo kun je al helemaal in de sfeer komen van de nieuwe Galaxy A-serie. Het gerucht gaat dat de nieuwe toestellen op 15 maart aangekondigd gaan worden. Met de Galaxy A-serie doet Samsung doorgaans erg goede zaken. En terecht, zo schreven we ook al in de Galaxy A53 review.

We zien in totaal 21 wallpapers die je kunt downloaden voor op je smartphone. De hoge resolutie plaatjes worden verpakt in een ZIP-mapje die je hier kunt downloaden. Er zitten in dit mapje ook dynamische achtergronden, welke dus nog bewegen. We hebben een aantal van de afbeeldingen hierboven voor je neergezet.

In de afgelopen weken is er het nodige aan nieuws uitgelekt over de nieuwe smartphone. We schreven donderdagavond al over de Europese prijzen die uitgelekt zijn, en vanmorgen over de unboxing. Als er meer bekend is over de twee modellen uit de A-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.