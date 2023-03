Unboxing opgedoken van onaangekondigde Galaxy A34 en Galaxy A54

Twee nieuwe smartphones die samen al langere tijd het nieuws domineren; dat zijn de Galaxy A34 en Galaxy A54. Samsung zal de toestellen binnenkort aankondigen en vandaag krijgen we een unboxing-video te zien van de twee toestellen. Zijn er verrassingen?

Galaxy A34 en A54 in unboxing

De nieuwe Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 domineren aardig het nieuws de laatste weken. Niet heel gek; Samsung weet altijd goed te scoren met de smartphones in de Galaxy A-serie. Voor een lagere prijs dan high-end toestellen krijg je een uitgebreid toestel dat op alle gebieden nette prestaties levert. Dit bewees het huidige model bijvoorbeeld al, zoals we schreven in de Galaxy A53 review.

Nadat we afgelopen week nieuws publiceerden over de Europese prijzen van de A34 en A54, is het nu de beurt aan nog meer informatie over de smartphones. Hoewel we de aankondiging deze week verwachten, zijn de toestellen nu al te zien in een video. Het is een zogenaamde unboxing-video waarbij een Vietnamese videomaker de toestellen uit de verpakking haalt. Hierbij zien we de Samsung Galaxy A54 in de lime-gele kleur en is de Galaxy A34 te zien in een wit-parelmoer achtige kleur.

Van de Samsung Galaxy A34 verwachten we een 6,6 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon zal naar verwachting aangedreven worden door een MediaTek Dimensity 1080 chipset, is er 6/8GB aan werkgeheugen met 128GB opslagruimte en kun je dit dit uitbreiden met een geheugenkaart. Er wordt verder gesproken over een triple-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP macrolens, tevens zou de smartphone een 5000 mAh batterij krijgen met 25W opladen. Van de Galaxy A54 wordt een 6,4 of een 6,6 inch beeldscherm verwacht, een 50MP hoofdcamera met een 12MP groothoeklens en 5MP macrolens en eveneens een 5000 mAh batterij. De A54 krijgt een Exynos 1380 chipset van het bedrijf zelf.

Of alle berichten kloppen, dat komen we vermoedelijk binnen enkele dagen te weten. De video die nu opgedoken is, kun je hieronder bekijken.