Samsung Galaxy A54 specificaties volledig uitgelekt: dit kunnen we verwachten

Binnenkort kunnen we de nieuwe Samsung Galaxy A54 verwachten. De smartphone gaat al zo vaak rond in het geruchtencircuit, dat de aankondiging niet lang meer op zich zal laten wachten. Nu komen we vrijwel alle specificaties te weten over de Galaxy A54.

Specificaties van de Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 hebben we al vrij vaak voorbij zien komen in het geruchtencircuit. De telefoon komt nu wederom in het nieuws, want een leaker heeft de specificaties van de nieuwe smartphone uitgelekt. Duidelijk is dat het toestel geleverd wordt met een Exynos-chipset. Dit zal de Exynos 1380 processor zijn, van Samsung zelf. Deze wordt bijgestaan door 6GB/8GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128GB of 256GB. Naar verwachting is dit niet uit te breiden.

Voorop beschikt de Galaxy A54 over een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon krijgt drie camera’s mee aan de achterkant; een 50 megapixel hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. De front-camera van het toestel telt 32 megapixel.

Samsung voorziet de nieuwe Galaxy A54 van een IP67-certificering, waardoor het stof- en deels waterdicht is. Er is WiFi 6-ondersteuning, net als Bluetooth 5.3 en natuurlijk NFC. Verder wordt gemeld dat de Samsung Galaxy A54 een 5000 mAh batterij heeft, welke met 25W opgeladen kan worden. Eerder doken de prijzen al op, waarbij duidelijk werd dat de prijs hoger komt te liggen dan bij de huidige generatie.

Wanneer Samsung de nieuwe smartphone presenteert is niet duidelijk, maar we verwachten de nieuwe Samsung in maart.