Samsung Galaxy A54: eerste renders tonen premium uitstraling

Samsung komt volgend jaar met de Galaxy A54 smartphone op de markt. De opvolger van de Galaxy A53 verschijnt nu in renders, zodat we een goed beeld krijgen van wat Samsung met deze populaire lijn van plan is.

Galaxy A54 renders

Begin oktober kwam het eerste bericht binnen over de Galaxy A54. Samsung zou een stapje terug doen met het toestel, waarbij het in het bericht ging over de camera. Waar de huidige Galaxy A53 over een 64 megapixel camera beschikt, zal het nieuwe model volgens eerdere berichten verschijnen met een 50 megapixel hoofdlens.

Nu zien we renders van de nieuwe smartphone uit de A-serie. De beelden die nu zijn verschenen, zijn gemaakt door OnLeaks, die vaker al vroegtijdig informatie lekt over nieuwe smartphones.

De renders van de Galaxy A54 tonen een mooie, stijlvolle smartphone met een meer premium uitstraling dan voorheen. Het lijkt erop dat Samsung deze trend voort wil zetten, aangezien ook de Galaxy S23-serie een vergelijkbare camera-opstelling krijgt, zo werd duidelijk uit eerder verschenen renders.

De nieuwe Samsung Galaxy A54 krijgt naar verwachting een 120Hz 6,4 inch display, waar het huidige model nog een 6,5 inch scherm heeft. Samsung lijkt de telefoon verder uit te rusten met relatief dikke schermranden, een front-camera in de punch-hole opening en een USB-C aansluiting. Verdere specificaties over de smartphone zijn nog niet bekend. Als we kijken naar de renders lijkt het er wel op dat de vingerafdrukscanner in het scherm geplaatst zal worden, aangezien deze aan de zijkant ontbreekt. Het formaat van de Galaxy A54 zou uitkomen op 158,3 x 76,7 x 8,2 millimeter.

Dit jaar kondigde Samsung haar Galaxy A53 aan in maart. Mogelijk kiest Samsung dit jaar wederom voor een aankondiging in maart. De Galaxy A53 lag in april in de winkels. Samsung zelf heeft nog niets verder bekend gemaakt.