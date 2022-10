Samsung doet stapje terug met camera in Galaxy A54

Volgens nieuwe informatie doet Samsung een stapje terug met de camera die in de Galaxy A54 zal zitten. De huidige Galaxy A53 werd geleverd met een 64 megapixel hoofdcamera. Dat gaat bij de A54 niet gebeuren.

Samsung Galaxy A54 krijgt 50MP hoofdcamera

Als we afgaan op de nieuwste informatie, dan worden er veranderingen doorgevoerd in de camera van de Samsung Galaxy A54. De informatie is nog wat summier, maar volgens de bron krijgt het toestel een 50 megapixel hoofdcamera aan boord. Dit zal -op papier- een downgrade zijn ten opzichte van de huidige Galaxy A53, welke beschikt over een 64 megapixel lens.

We zeggen er bewust bij, op papier. Het is lang niet altijd zo dat een camera met minder megapixels, ook mindere foto’s maakt. Dat zullen we in de praktijk gaan moeten merken. Echter zal het nog wel even duren totdat we de Samsung Galaxy A54 officieel te zien krijgen. De Galaxy A53 werd in maart van dit jaar aangekondigd, en we verwachten zijn opvolger ook ergens rond die tijd.