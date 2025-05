Samsung Galaxy A54: update naar Android 15 met One UI 7 beschikbaar

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A54. De mid-end smartphone van het merk wordt door Samsung bijgewerkt met de grote update naar Android 15, en One UI 7.

Galaxy A54 krijgt Android 15

De Samsung Galaxy A54 wordt bijgewerkt met de update naar Android 15. Dit laten DroidApp-lezers Henny, Han aan ons weten. Het toestel wordt niet alleen bijgewerkt met de nieuwe Android-versie, maar ook met de nieuwe versie van de Samsung-skin; One UI 7. Na de update krijg je toegang tot verschillende verbeteringen en nieuwe functies, welke we ook kennen van andere Samsung-toestellen. Tevens wordt beveiligingsupdate mei 2025 meegeleverd.

Nieuw is bijvoorbeeld de Now Bar, die je terug kunt vinden op het vergrendelscherm. Hierin vind je live uitslagen of de muziekspeler, maar ook andere content. Verder kun je in het menu nu verticaal door apps scrollen, als je het appmenu op alfabetische volgorde sorteert. Samsung heeft ook gewerkt aan enkele wijzigingen in de interface, waaronder in die van de camera-app.

Je kunt de update vanaf nu downloaden op de Samsung Galaxy A54. Je krijgt een melding op je toestel als deze beschikbaar is. Via het menu met instellingen > software-update kun je ook handmatig controleren of je de update al kunt downloaden.