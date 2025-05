Galaxy S24 FE krijgt Android 15; patch voor A54 en Moto G82

Normaal is het rustig aan het eind van de maand met updates; maar in april loopt dit toch anders. Opnieuw zijn er weer een reeks updates beschikbaar die gedownload kunnen worden. Zo is er de Samsung Galaxy S24 FE, die bijgewerkt wordt met de bekende One UI 7 update, met Android 15.

Galaxy S24 FE krijgt Android 15

De volgende smartphone van Samsung wordt bijgewerkt met de update naar Android 15. In de afgelopen dagen werden verschillende smartphones en tablets al bijgewerkt met deze nieuwe update. Duidelijk is dat Samsung er nu wat meer vaart achter zet, nadat eerder de update nog teruggetrokken werd voor verschillende devices. Ronny meldt ons nu dat zijn Galaxy S24 FE de update heeft mogen ontvangen.

Samen met de vernieuwingen en verbeteringen van de Android 15 update, zijn er ook nog verbeteringen in One UI 7. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld de gesplitste weergave van notificaties en snelle instellingen, er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de interface en de camera-app is wat veranderd. Ook kun je met One UI 7 de Now Bar gebruiken, die te zien is op het vergrendelscherm. Samsung combineert deze update direct ook met de beveiligingspatch van april.

Andere updates

Verder krijgen we van Han te horen dat de Galaxy A54 de beveiligingsupdate van april krijgt aangeboden. Motorola heeft ook de updatemachine opgestart voor de Moto G82. Deze smartphone krijgt eveneens de update van april, zo horen we van Evert.

