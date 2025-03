Samsung Galaxy S25, A54, A53 en Motorola Edge 50 Neo krijgen maart-update

Bij Samsung en Motorola zien we een nieuwe update binnenkomen. Dit is het geval voor onder andere de Galaxy S25-serie. De nieuwe update die beschikbaar wordt gesteld, is de maart-update.

Maart-update voor Galaxy en Edge

We zien in de mailbox weer mailtjes van verschillende lezers, warbij melding gemaakt wordt van een nieuwe update. Verschillende toestellen van Samsung en ook een telefoon van Motorola krijgt de beveiligingsupdate van maart aangereikt. Dit is de meest recente beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is en brengt in het geval van Samsung ook nog patches van Samsung zelf.

Voor deze Samsung-toestellen is de beveiligingsupdate van maart beschikbaar:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Van Wijtze horen we dat er tevens een nieuwe update klaarstaat voor de Motorola Edge 50 Neo. Het toestel uit de Edge-serie van het merk krijgt eveneens de beveiligingsupdate van maart aangeboden.

Wanneer de update klaarstaat, krijg je hiervan een melding op je toestel, waarna je hem kunt downloaden.

Motorola Edge 50 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 335,00 euro