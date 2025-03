Android beveiligingsupdate maart 2025: 44 patches waarvan 2 belangrijke

Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor Android. Google heeft de update als eerst beschikbaar gesteld voor de Pixel-modellen. Opvallend is dat er twee kritieke patches in zitten die al misbruikt worden.

Beveiligingsupdate van maart

Iedere maand verschijnt er een beveiligingsupdate voor Android. Dat zien we ook deze maand. We schreven woensdag al over de Pixel Feature Drop van maart, waarbij verschillende verbeteringen en nieuwe functies werden gepresenteerd voor de Pixel-toestellen. De beveiligingsupdate van maart wordt ook uitgerold al naar de Pixel-modellen, en zal in de komende weken ook voor andere smartphones en Android-apparaten beschikbaar komen.

Deze maand worden in totaal 44 kwetsbaarheden aangepakt in Android. Opvallend is dat twee zogenaamde ‘zerodays’ gedicht worden. Dit zijn kwetsbaarheden, die reeds misbruikt worden bij een gerichte aanval. Servische autoriteiten misbruiken èèn van deze lekken om apparatuur te ontgrendelen. Het gaat daarbij om in beslag genomen apparaten. Niet alle 44 patches zijn voor alle toestellen. Er wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen de gebruikte hardware, zoals de processor.

Krijg jij een nieuwe update binnen op je smartphone of tablet? We horen het graag van je. Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we dit graag mee in de berichtgeving!