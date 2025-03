Android Update Bulletin week 9: deze toestellen kregen updates

DroidApp deelt een nieuwe editie van het Android Update Bulletin met je. In week 9 zijn weer de nodige updates verschenen voor Android-apparaten. Welke toestellen zijn bijgewerkt, zetten we in dit artikel op een rij.

Android updates in week 9

De negende week van 2025 werd door verschillende fabrikanten aangegrepen om nieuwe updates te verspreiden. Vooral de beveiligingsupdate van februari is voor meer toestellen uitgerold, en ook Android 15 kwam nog even voorbij. In de komende weken verwachten we andere updates voor Android, waarbij beveiligingsupdate maart vrijgegeven zal worden.

Nothing

Nothing Phone (1): software-update met Circle to Search en meer

OnePlus

OnePlus 12: software-update met systeemverbeteringen

Samsung

Sony