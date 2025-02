Adobe brengt Photoshop uit voor iOS: komt ook naar Android

Adobe heeft de officiële Photoshop app uitgebracht voor Apple iOS. Daarbij geeft het bedrijf aan dat er een Android-app aankomt, later dit jaar. Wat kun je met de applicatie?

Photoshop app onderweg naar Android

Adobe heeft aangekondigd dat Photoshop later dit jaar beschikbaar komt voor Android-gebruikers. Hiermee wordt de populaire fotobewerkingssoftware toegankelijk op een breder scala aan mobiele apparaten. Eerder werd al een versie voor de iPad uitgebracht, en vanaf vandaag kunnen ook iPhone-gebruikers aan de slag met de app. Het is een andere applicatie dan de Photoshop Express Foto Editor app, die je al op je smartphone kunt downloaden.

Gratis en premium functies

De Photoshop-app voor de iPhone is gratis te downloaden en biedt verschillende basisfuncties. Gebruikers die toegang willen tot geavanceerde tools, kunnen een betaald abonnement afsluiten. Adobe introduceert hiervoor het “Mobile & Web”-abonnement, dat zowel premiumfuncties op de iPhone als in de webversie van Photoshop ontgrendelt. Dit abonnement kost omgerekend naar dollars $7,99 per maand of $69,99 per jaar.

Hieronder hebben we op een rijtje gezet, welke functies beschikbaar zijn in de Photoshop app voor de iPhone. We vermoeden daarmee dat deze functionaliteit overeen zal komen met die van Android.

De gratis versie van Photoshop op de iPhone biedt tal van mogelijkheden, waaronder:

Het combineren en bewerken van afbeeldingen met onbeperkte lagen en maskers.

Intuïtieve selectietools zoals de Tik op Selecteren-tool.

Geavanceerde retoucheeropties zoals de Spot Healing Brush.

Generatieve AI-tools zoals Generative Fill en Generative Expand.

Ondersteuning voor PSD-bestanden en samenwerking met Adobe Express en Adobe Fresco.

Importeren en exporteren van afbeeldingen in volledige resolutie.

Toegang tot honderdduizenden gratis Adobe Stock-middelen.

Gebruikers met het “Mobile & Web”-abonnement krijgen extra bewerkingsmogelijkheden, waaronder:

Geavanceerde verwijder- en retoucheertools zoals de kloonstempel en Vullen met behoud van inhoud.

Verbeterde Object Select-functies voor nauwkeurige bewerkingen.

Overvloeimodi voor transparantie en kleureffecten.

Toegang tot meer dan 20.000 lettertypen.

Extra exportopties en bestandsformaten.

Webversie en synchronisatie

Naast de mobiele app blijft Photoshop ook op het web beschikbaar en is nu compatibel met Chrome, Firefox, Safari en Edge. Bestanden worden automatisch gesynchroniseerd tussen de iPhone en het web, waardoor gebruikers naadloos kunnen verderwerken aan hun projecten. De webversie biedt daarnaast extra functies zoals het Camera RAW-filter, laageffecten en Text to Image AI.

Beschikbaarheid voor Android

Hoewel de iPhone-versie nu te downloaden is, moeten Android-gebruikers nog even geduld hebben. Adobe heeft bevestigd dat Photoshop later dit jaar naar Android komt. Een gerichte datum wordt niet genoemd.