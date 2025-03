Samsung over beveiligingsupdate van maart: dit zijn de eigen patches

Van het week werd de nieuwe beveiligingsupdate van maart vrijgegeven voor Android. Samsung heeft nu details gedeeld over welke verbeteringen de update precies met zich meebrengt. In totaal krijgt het zeven extra patches.

Samsung over maart-patch

De beveiligingsupdate van maart voor Android is van de week vrijgegeven door Google. Pixel-toestellen krijgen als eerst de update. Nu is het moment daar dat Samsung informatie deelt over de eigen patches van de update. Bovenop de 44 patches vanuit Google voegt het bedrijf er zelf nog zeven toe.

Als we kijken naar de informatie over deze eigen patches van Samsung, vallen verschillende zaken op. Zo zien we dat een kwetsbaarheid is gevonden in de Galaxy Watch Galerij. Tevens is de beveiliging verbeterd van de Instellingen. Ook zijn er verbeteringen voor Auracast en verschillende achtergrondtaken.

De update van maart zal in de komende weken beschikbaar komen voor de diverse Galaxy-toestellen. Krijg je een update binnen op je telefoon of tablet, laat het ons dan weten. We ontvangen graag een screenshot via redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

