‘Samsung Galaxy S25 Edge wordt 16 april aangekondigd’

Samsung heeft in januari drie nieuwe toestellen uit de Galaxy S-serie getoond, daar komt nog een vierde model bij. Het is de Samsung Galaxy S25 Edge. De datum waarop deze telefoon aangekondigd zal worden, is nu opgedoken in het geruchtencircuit.

Galaxy S25 Edge aankondiging op 16 april?

Het lijkt erop dat we 16 april moeten omcirkelen in de agenda voor een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Al langere tijd gaan er geruchten over de vierde smartphone in de S25-serie; de Samsung Galaxy S25 Edge. De smartphone zal deel uitmaken van de eerder verschenen Galaxy S25-serie en opvallen door de extra dunne behuizing. Onlangs verschenen de nodige specificaties al online van het toestel. Wel is het nog de vraag in welke landen de Galaxy S25 Edge uitgebracht wordt. De fabrikant zou volgens de berichten namelijk de productie vastgesteld hebben op 40.000 exemplaren.

Er wordt gesproken over de Snapdragon 8 Elite chipset, een 6,6 inch OLED-scherm en een 3900 mAh batterij. Of de aankondiging daadwerkelijk op 16 april is, is nog even afwachten. De datum wordt genoemd door een Zuid-Koreaanse bron, Samsung zelf heeft nog geen bericht hierover gedeeld.

De introductie van de Galaxy S25 Edge lijkt een strategische zet van Samsung om zich te positioneren tegenover Apple, dat later in 2025 naar verluidt een slanker iPhone 17-model zal introduceren. Dit toestel gaat rond onder de naam iPhone 17 Air.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro