‘Samsung Galaxy S25 Edge is 5,84 millimeter dik en krijgt 3900 mAh batterij’

Er is informatie over de nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge. De smartphone werd vorige maand tijdens Galaxy Unpacked al uit de doeken gedaan, maar de aankondiging is later. Nu krijgen we informatie over de dikte en de batterij.

Galaxy S25 Edge: dikte en batterij

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S25 Edge dunner wordt dan eerder in geruchten naar voren kwam. Samsung zou met de Galaxy S25 Edge een alternatief hebben voor de aankomende iPhone 17 Air van Apple. In eerdere geruchten werd gesteld dat het toestel 6,4 millimeter dik zou worden, maar volgens nieuwe berichten is dat niet het geval.

De dikte zou uitkomen op 5,84 millimeter. De afmetingen zouden uitkomen op 158,2 x 75,5 x 5,84 millimeter. Tevens wordt gesproken over een dual-camera met een 200 megapixel hoofdcamera. Ook zou het toestel de Snapdragon 8 Elite chipset meekrijgen. De accucapaciteit zou uitkomen op 3900 mAh. De Galaxy S25 is voorzien van een 4000 mAh accu.

Naar verluidt zou de nieuwe smartphone ergens ‘rond’ april aangekondigd worden.