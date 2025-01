Nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge van alle kanten te zien

Een nieuw lid van de Galaxy S25-serie is getoond tijdens Galaxy Unpacked gisterenavond. Niet alleen als teaser was de nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge te zien, ook in levende lijve is het toestel op internet opgedoken.

Galaxy S25 Edge onderweg

Gisterenavond was het eindelijk zover: Galaxy Unpacked, met de aankondiging van de Samsung Galaxy S25-serie. De reeks bestaat uit drie toestellen. Althans, tot nu toe. De fabrikant kwam namelijk al meermaals in het nieuws met de nieuwe Samsung Galaxy S25 Slim. Die telefoon zal echter niet onder die naam uitgebracht worden. Samsung lijkt gekozen te hebben voor een vertrouwde naam, Samsung Galaxy S25 Edge.

De naam ‘Edge’ werd eerder al toegepast in de Galaxy-serie. Zo was er in 2014 de Galaxy Note Edge, een jaar later was daar de Galaxy S6 Edge en in 2016 verscheen de Galaxy S7 Edge. Wat de Samsung Galaxy S25 Edge allemaal gaat brengen, dat is nog niet helemaal duidelijk. De telefoon is enkel getoond in verschillende onderdelen tijdens Unpacked, waarbij deze later breder te zien was.

Wat opvalt is dat het toestel dunner zal zijn als andere toestellen in de Galaxy S25-serie. Afmetingen en maten heeft de fabrikant nog niet gegeven, maar geruchten spreken over een 6,2 millimeter dikke telefoon, waarmee hij 11 procent dunner zou moeten zijn dan de Galaxy S25.

De foto’s die we in dit bericht voor je hebben verzameld, zijn gedeeld door Reddit-gebruiker FragmentedChicken. Wat opvalt is dat het scherm niet door lijkt te lopen aan de zijkant. Het ontwerp zal ook iets verschillen met dat van de Galaxy S25-serie zoals we die nu kennen, onder andere met een andere cameramodule. We zullen in de komende maanden meer over de Samsung Galaxy S25 Edge te weten komen.

