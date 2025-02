Samsung Galaxy S25-gebruikers melden problemen met snelladen

Gebruikers van de Samsung Galaxy S25 Ultra en S25 Plus melden problemen met het opladen van hun toestellen. De laadsnelheden blijken in de praktijk lager dan de geadverteerde 45W, en in sommige gevallen laden de toestellen helemaal niet op.



Problemen met opladen

Verschillende gebruikers van de nieuwe Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra melden dat ze problemen ondervinden met het snelladen. Beide toestellen moeten op papier 45W snelladen, maar dit wordt lang niet altijd gehaald. Op het eigen forum van Samsung en op Reddit duiken verschillende berichten op over de problemen met het opladen van de modellen.

Uit de meldingen blijkt dat het probleem zich vooral voordoet bij gebruikers die de 45W-lader van Samsung combineren met de 5A USB-C-kabel die bij de Galaxy S25-serie wordt geleverd. Samsung Italië heeft in een bericht op X laten weten dat het probleem mogelijk kan worden opgelost door de meegeleverde 3A-kabel te gebruiken in plaats van een 5A-kabel.

Voor gebruikers die nog steeds last ondervinden, zijn er enkele alternatieve tijdelijke oplossingen. Sommige gebruikers melden dat het gebruik van een langzamere oplader of het uitschakelen van de supersnelle oplaadfunctie op hun toestel verbetering kan brengen. Draadloos opladen kan een alternatief zijn tot er een definitieve oplossing is.

Samsung heeft erkend dat er een probleem is en geeft aan dat er gewerkt wordt aan een software-update om het probleem te verhelpen. Inmiddels is de eerste software-update voor de Samsung Galaxy S25-serie al uitgerold. Hierin wordt gesproken over verbeteringen aan het opladen, maar het is niet duidelijk of deze specifieke bug al is opgelost. Overigens is deze update op moment van schrijven nog niet in ons land beschikbaar.

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1449,00 euro

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro