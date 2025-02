Samsung Galaxy S25 Edge duikt op in hands-on video

Samsung komt met een vierde toestel in de Galaxy S25-serie. Tijdens de aankondiging ging al het bericht rond over de Galaxy s25 Edge. We zagen de telefoon toen al op beelden. Nu is een hands-on video uitgelekt van de dunne smartphone.

Galaxy S25 Edge in hands-on video

Een recente hands-on video biedt een eerste blik op de Samsung Galaxy S25 Edge en onthult enkele interessante details over het toestel. De YouTuber Alexis Garza heeft een testexemplaar van de S25 Edge in handen gekregen en gedeeld via een video. Hoewel de video in het Spaans is, geven de beelden een goed beeld van het ontwerp en de specificaties van het toestel. Wel is de video inmiddels offline gehaald, maar op internet gaan er nog screenshots rond van de video.

Samsung heeft het uiterlijk van de S25 Edge niet geheim gehouden. Het toestel was al eerder te zien op Unpacked, maar aanwezigen mochten het destijds niet aanraken of gebruiken. Nu biedt Garza’s video een nadere blik op de slanke vormgeving van het toestel. In de video vergelijkt hij de S25 Edge met de Galaxy Z Fold 6, waarbij het dunne profiel van het toestel opvalt. Op basis van deze vergelijking lijkt de S25 Edge iets dikker dan de Z Fold 6 in uitgeklapte toestand, wat suggereert dat het toestel waarschijnlijk niet dunner is dan 5,6 mm. Dit komt overeen met eerdere lekken, die een dikte van 5,84 mm suggereerden.

De hands-on video bevestigt enkele eerder gelekte specificaties. Zo beschikt de Galaxy S25 Edge over een Li-ion-batterij van 4000 mAh, vergelijkbaar met de basisversie van de Galaxy S25. Daarnaast wordt in de video gebruikgemaakt van AIDA64, waarmee systeeminformatie wordt weergegeven. Hieruit blijkt dat het toestel het modelnummer SM-S937U draagt, wat duidt op een Noord-Amerikaanse variant. Het apparaat is uitgerust met 12 GB RAM en 256 GB opslag. Het is nog onduidelijk of er andere varianten met meer of minder opslag en werkgeheugen beschikbaar zullen zijn.

Een eerder verschenen foto

Eerdere geruchten suggereerden dat de Galaxy S25 Edge een 200MP hoofdcamera zou krijgen, vergezeld door een 12MP ultragroothoekcamera. Garza’s video spreekt dit echter tegen: volgens de getoonde specificaties beschikt het toestel over twee 12MP-camera’s aan de achterkant. Dit zou een verandering betekenen ten opzichte van Samsung’s recente strategie om de resolutie van hun camera’s te verhogen. Ook is er Bluetooth 5.4.

We verwachten de smartphone in het tweede kwartaal. Voor nu moeten we de geruchten allemaal nog wel met een korreltje zout nemen.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro