Samsung: deze 34 toestellen krijgen Android 15 met One UI 7

Samsung heeft een overzicht gepubliceerd met de toestellen die bijgewerkt worden naar Android 15. Dit samen met One UI 7. Vanaf april zal de update beschikbaar komen.

Deze toestellen krijgen Android 15

Op de perspagina van Samsung Singapore staat een overzicht met welke toestellen bijgewerkt zullen worden naar Android 15. De update zal gecombineerd worden met de nieuwe skin van het bedrijf, One UI 7. In totaal worden 34 toestellen genoemd. Van de week werd bekend dat Samsung de update vanaf april uitrolt voor de eerste lichting toestellen.

De Galaxy S25 Ultra draait al op Android 15, zo schreven we in de Galaxy S25 Ultra review

Goed om te weten is dat dit overzicht sowieso nog niet volledig is. Er missen immers toestellen uit de Galaxy A-serie. We vermoeden dat de lijst binnenkort verder uitgebreid zal worden met meer toestellen.

Voor met kunnen we onderstaand overzicht met je delen. Wel een toevoeging over de Galaxy Tab S6 Lite. Deze wordt genoemd zonder jaartal. De 2024-variant krijgt de update naar Android 15 en One UI 7 sowieso, maar voor het 2022-model is dit nog een twijfelgeval. Bij het originele model uit 2020 eindigde de ondersteuning bij Android 13.

De lijst

Galaxy S Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra Galaxy S23 FE Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra Galaxy S21 FE

Galaxy Z foldables Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3

Galaxy Tab Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra Galaxy Tab S9, Tab S9+ en Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE+ Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra Galaxy Tab S6 Lite



Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1339,00 euro

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro