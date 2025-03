Samsung start 7 april met uitrol Android 15 voor deze toestellen

Eindelijk is het hoge woord eruit. Samsung zal op 7 april beginnen met het verspreiden van de update naar Android 15 met One UI 7. Gebruikers van Galaxy-toestellen moesten er even op wachten.

Samsung met Android 15 en One UI 7

Waar verschillende merken de update naar Android 15 al hebben uitgerold, was dat bij marktleider Samsung nog niet het geval. In een blogpost heeft het bedrijf nu meer informatie gegeven over wat gebruikers kunnen gaan verwachten. De Zuid-Koreaanse fabrikant start namelijk 7 april met de uitrol van Android 15 met daarbij de eigen skin, One UI 7. Eerder gingen deze geruchten al.

Samsung stelt de update op of rond die datum beschikbaar voor de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Daarbij komt deze dan ook beschikbaar voor de nieuwste foldables, de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. In de weken erna volgen de toestellen uit de Galaxy S23-serie, de Z Flip 5 en Fold 5 en de Galaxy Tab S9. Daarna zullen andere toestellen volgen, maar een exact tijdschema is er niet. Volgens een eerder lek zouden bijvoorbeeld de Galaxy S22 en Fold/Flip 4 de update in mei krijgen.

Samsung geeft de bevestiging dat de Audio Eraser van de S25 ook zijn weg zal vinden naar de S24, Flip en Fold 6 en Tab S10. Dankzij One UI 7 kun je profiteren van nieuwe animaties, het nieuwe notificatiescherm en snelle instellingen, meer Galaxy AI functionaliteit, de Now Bar en meer. We hebben meer van deze functionaliteit besproken in de Galaxy S25 review.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 569,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 926,00 euro