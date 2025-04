Samsung Galaxy S24-serie, Z Fold 6 en Flip 6 krijgen Android 15 in Nederland

De langverwachte start van de uitrol van Android 15 met One UI 7 door Samsung is begonnen. In Nederland is het bedrijf vanochtend gestart met het verspreiden van de update naar de Galaxy S24-serie, de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6.

Android 15 met One UI 7 voor S24 en meer

Vijf toestellen van Samsung kunnen vanaf nu de update naar Android 15 binnenhalen. We krijgen de tip van Teus. Zij weet te melden dat voor haar smartphone (de Galaxy S24 Ultra) de update binnen komt rollen. Bovenop Android 15 zien we natuurlijk ook One UI 7, wat de nieuwe skin is van Samsung. In deze skin zien we de nodige nieuwe functies en verbeteringen. Van de week verscheen al een updatelijst van Samsung, met de termijnen waarin de verschillende Galaxy-modellen de update naar Android 15 kunnen verwachten.

Om precies te zijn is de update naar Android 15 met One UI 7 beschikbaar voor de volgende toestellen;

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Voor de Samsung Galaxy S24 FE komt de update op een later moment beschikbaar. Deze zit in een andere cyclus. Volgens de eerdere lijst zou deze nog wel deze maand verwacht kunnen worden. Omdat het gaat om een lijst voor Zuid-Korea, kan er wel iets speling in zitten.

Beveiligingsupdate

De update die nu beschikbaar is brengt ook gelijk beveiligingsupdate april 2025. Dit is de nieuwste security-patch die beschikbaar is voor Android. Het pakt tientallen kwetsbaarheden aan in de beveiliging van Android. Bovenop deze verbeteringen heeft Samsung zelf ook nog eigen patches toegevoegd, zo schreven we vanmorgen.

Nieuwe functies

Dankzij de update naar Android 15 met One UI 7 kun je profiteren van verschillende verbeteringen en nieuwe features. Onder andere is gewerkt aan een vernieuwd notificatiescherm, waarbij je de snelle instellingen en notificaties afzonderlijk van elkaar naar beneden kunt vegen. Samsung heeft gewerkt aan nieuwe animaties en er zijn tal van veranderingen doorgevoerd in de interface. Onder andere kun je nu ook de Now Bar gebruiken, die direct inzicht geeft in bepaalde acties, zoals de muziekspeler die erin te vinden is. Zie hiervan de foto boven deze alinea. Deze feature kennen we al van de Galaxy S25-serie. Verder kun je op je Samsung de nieuwe camera-app gebruiken en is Galaxy AI verder verbeterd en uitgebreid, met onder andere AI Select, dat we besproken hebben in de Galaxy S25 Ultra review.

Wanneer je de update kunt downloaden en installeren, krijg je hier een melding van op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates via de instellingen.

