Samsung komt met vernieuwde weer-app voor One UI 7

Gisteren werd duidelijk wanneer Android 15 met One UI 7 voor verschillende Samsung-toestellen wordt verspreid. De fabrikant werkt ondertussen aan verschillende verbeteringen voor de nieuwe skin. Zo zien we verbeteringen in de weer-app in One UI 7.

Slimmere weer-app in One UI 7

De nieuwe versie van de weer-app van Samsung zal in One UI 7 slimmer zijn dan ervoor. Naar verluidt gaat het om een fijne verbeterde versie die gebruiksvriendelijker is, gegevens duidelijker laat zien en een nieuwe voorspelfunctie heeft. We schreven maandag over het uitgekomen updateschema, waarin je precies kunt zien wanneer, welke Samsung de update krijgt naar Android 15 met One UI 7.

Samsung heeft gewerkt aan het gemakkelijker leesbaar maken van de app, het vereenvoudigen van widgets en wat kleine aanpassingen. Wat direct op zal vallen is dat het aantal opties van de weerwidget is beperkt tot twee soorten. Je kunt kiezen uit ‘Huidig weer en voorspelling’ en ‘Weer en Klok’. Deze zijn er wel in verschillende groottes. Verder is er een nieuwe ‘life forecast’-functie. Deze stemt de weersvoorspellingen af op buitenactiviteiten. Zo weet je direct of het een goed idee is om te gaan hardlopen, kamperen of sterrenkijken. Hierbij kun je zelf aangeven welke buitenactiviteiten getoond moeten worden.

In de nieuwe One UI 7 weer-app zijn verder de beschrijvingen voor weer-updates duidelijker leesbaar. Denk aan de UV-index, de luchtvochtigheid en informatie over de wind. Op deze manier krijg je sneller inzicht in de weersvoorspelling. Tevens kun je nu swipen door de voorspellingen voor verschillende locaties.

De nieuwe weer-app van Samsung vind je terug met de update naar One UI 7, en zal ook naar apparaten uitgerold worden die al voorzien zijn van One UI 7. Zoek je een betrouwbare, accurate weer-app voor in Nederland? DroidApp doet al sinds 2014 onderzoek naar de beste weer-applicatie. Onze recente test vind je terug in de weer-app test 2024.