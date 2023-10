Samsung met vernieuwde weer-app in One UI 6

Weer-apps zijn er in vele soorten en maten. Samsung werkt nu aan een vernieuwde weer-app met de komst van Android 14 met One UI 6.

Nieuwe weer-app van Samsung

Samsung introduceert een nieuwe weer-applicatie voor de Galaxy-smartphones. De vernieuwde weer-app maakt deel uit van One UI 6, de nieuwe skin van Samsung. Deze interface is gebaseerd op Android 14, waarvan we in het najaar de eerste updates zullen zien uitrollen. Dankzij nieuwe informatie krijgen we nu te zien en te horen welke verbeteringen er klaarstaan.

Samsung zal de eigen weer-app voorzien van een aantal widgets met handige functies. Deze geven je informatie over bijvoorbeeld de windrichting, luchtvochtigheid, de UV-index en wanneer de zon opkomt en ondergaat. Ben je overigens benieuwd welke weer-app het meest accuraat is, bekijk dan ons uitgebreide weer-app test 2023 artikel, waarin we onderzoek doen naar de beste weer-app.

De nieuwe weer-app zal zoals gezegd deel uitmaken van de update naar Android 14. Volgende maand zullen waarschijnlijk de eerste toestellen bijgewerkt worden naar Android 14, waarna later ook verschillende Samsung-toestellen de update krijgen. Benieuwd naar een volledig overzicht, bekijk het Android 14 Update Overzicht.

