KNMI app mag blijven bestaan: bezwaren van andere weer-apps afgewezen

De rechter heeft in een kort geding bepaald dat de vernieuwde weer-app van het KNMI niet aangepast hoeft te worden. Commerciële weer-apps stellen dat KNMI zich schuldig zou maken aan oneerlijke concurrentie.

KNMI app hoeft niet aangepast te worden

Het KNMI mag zijn vernieuwde weer-app blijven aanbieden zonder wijzigingen, zo heeft de rechter bepaald in een kort geding. De zaak was aangespannen door commerciële weerbedrijven, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB). Hierin zaten onder andere Buienradar en andere weer-apps. Zij beschuldigen het KNMI van oneerlijke concurrentie en eisten dat de app geen lokale weersverwachtingen meer zou tonen.

De NVWB betoogde dat het KNMI, als door de overheid gefinancierd instituut, slechts een beperkt weerbericht mag aanbieden. De gratis en advertentievrije app van het KNMI zou de commerciële aanbieders, die afhankelijk zijn van advertenties en abonnementen, benadelen.

De rechter wees echter alle eisen van de weerbedrijven af. Een belangrijk argument was het ontbreken van een spoedeisend belang, omdat de lokale weersverwachtingen al sinds 2017 in de app beschikbaar zijn. Voor een succesvolle vordering in een kort geding is een spoedeisend belang noodzakelijk, en dat zag de rechter hier niet.

Daarnaast wilden de bedrijven voorkomen dat het KNMI radarbeelden met prognoses aan de app toevoegt. De rechter vond het echter te vroeg om hierover te beslissen, omdat de politiek hier nog een standpunt over moet innemen.

Met deze uitspraak blijft de vernieuwde weerapp van het KNMI ongewijzigd beschikbaar voor het publiek. De app biedt, net als commerciële alternatieven, gedetailleerde weersinformatie, maar zonder de noodzaak van advertenties of abonnementen. In onze weer-app test 2024 eindigde de KNMI app wederom hoog. Vooral op het gebied van de voorspelling gooide de KNMI-app hoge ogen.