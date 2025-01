Bekende weer-apps stappen naar rechter voor nieuwe KNMI-app

Zes Nederlandse weerbedrijven, waaronder Buienradar en Weeronline, stappen naar de rechter om de lancering van de nieuwe app van het KNMI aan te vechten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB) overschrijdt het KNMI met de app zijn wettelijke taken, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. De rechtszaak wordt donderdag 30 januari behandeld in Den Haag.

Concurrenten zijn tegen KNMI app

De kern van het geschil ligt bij de functies van de app, die onder andere lokale weersvoorspellingen op postcodeniveau en radarbeelden biedt, zo schrijft het AD. Deze diensten worden al jaren door particuliere weerbedrijven geleverd. Volgens de NVWB is het aanbieden van dergelijke marktgerichte diensten niet de taak van een overheidsinstelling. De wettelijke rol van het KNMI is beperkt tot het verstrekken van algemene weerberichten en waarschuwingen bij extreem weer en calamiteiten. In november werd de compleet nieuwe KNMI app uitgebracht.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor het KNMI, stelt dat de app bedoeld is om de informatievoorziening te verbeteren. Het benadrukt dat de app gratis, advertentievrij en met overheidsgeld gefinancierd is. Dit wordt door de weerbedrijven als oneerlijke concurrentie beschouwd, omdat zij afhankelijk zijn van commerciële inkomsten. DroidApp heeft al elf jaar op rij een uitgebreide weer-app test gepubliceerd. Onze laatste editie is de weer-app test van 2024. De KNMI kwam als beste uit de bus met de voorspelling.

Menno Bom, secretaris van de NVWB, uitte kritiek op het KNMI en noemde de app een poging om meer bereik te genereren voor calamiteitenwaarschuwingen. Hij betwijfelt echter de effectiviteit hiervan, aangezien de particuliere sector al een breed bereik heeft opgebouwd. Bovendien maken weerbedrijven gebruik van meerdere weermodellen, wat volgens hen tot betere analyses leidt, terwijl het KNMI voornamelijk vertrouwt op zijn eigen model.

De NVWB benadrukt de unieke positie van de Nederlandse weersector in Europa, mede door jarenlange samenwerking tussen particuliere partijen en het KNMI. De vereniging vreest dat deze samenwerking wordt ondermijnd en dat commerciële bedrijven uit de markt gedrukt worden. Ze pleit ervoor dat het KNMI terugkeert naar zijn wettelijke rol en gezamenlijk met de sector de veiligheid waarborgt.

Het KNMI heeft laten weten vertrouwen te hebben in de uitkomst van de rechtszaak, maar geeft geen inhoudelijke reacties. De weerbedrijven hopen dat de rechter hen gelijk geeft, omdat zij vrezen voor hun voortbestaan als de situatie niet verandert.

Opvallend is wel dat apps als Buienradar niet zelden data van het KNMI gebruiken voor hun eigen weerdienst. Het gaat om bijvoorbeeld data dat door het KNMI beschikbaar wordt gesteld middels een gratis licentie. Daarbij is bekend dat apps als Buienalarm een flinke slurper is van persoonlijke gegevens, zo verscheen eerder in januari in het nieuws. Verder wist RTL met Buienradar voor een bedrag van 6,9 miljard euro om te zetten en 600 miljoen euro winst. Dit lijkt niet alleen van premium-abonnees te komen, maar ook doordat je tal van cookies in de app verplicht dient te accepteren, waarbij tal van gegevens verzameld worden.