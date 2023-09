Buienradar is meest accurate weer-app van Nederland

De weer-applicatie van Buienradar is uitverkozen tot de beste weer-app van Nederland. Dit is de conclusie na acht maanden lang onderzoek door DroidApp.

Buienradar is meest accuraat

Ieder jaar kijkt DroidApp maandenlang naar de beste weer-app van Nederland. Dat hebben we dit jaar ook gedaan, waarbij we acht maanden lang hebben gekeken naar de accuraatheid van de verschillende weer-apps. Dit lees je terug in weer-app test 2023. Dit jaar hebben de we in de periode van januari tot en met augustus gekeken naar de voorspellingen van tien verschillende weer-apps.

Buienradar stak er met kop en schouders bovenuit als het gaat om de voorspelling. Ook op het gebied van de voorspelde temperatuur scoort de app de meeste punten, net als de neerslag per uur. De applicatie van Buienradar is beoordeeld met een 8,6, waarbij gekeken is naar de advertenties en het gebruiksgemak.

Met 6,9 punt verschil staat de Weeronline app op een tweede plaats. Deze applicatie scoort hetzelfde aantal punten op het gebied van voorspelling; waarbij ook op andere gebieden de telefoon een nette score haalt. De KNMI app staat derde. Vorig jaar won de app Klara de weer-app test van 2022. Die sluit dit jaar de top 5 af.

Het minst positief komen de apps van AccuWeather, Weer & Radar en Weerplaza uit de test. Alle resultaten vind je terug in onze weer-app test van 2023.