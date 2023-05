Buienradar 7.2.9 voor Android brengt twee nieuwe widgets en kaarten

Gebruikers van Buienradar voor Android kunnen vanaf nu twee nieuwe widgets gebruiken op hun smartphone. De applicatie is bijgewerkt naar versie 7.2.9 en deze brengt daarnaast ook nog nieuwe kaarten naar de app.

Buienradar met nieuwe widgets

De applicatie van Buienradar testen we samen met verschillende andere weer-apps op accuraatheid in onze uitgebreide jaarlijkse test. Dat hebben we ook onlangs gedaan, waarvan je het resultaat terug kunt vinden in onze weer-app test 2022. Nu is er nieuws over Nederlands’ populairste regenradar app. In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar voor de Buienradar app. We zijn aangekomen bij versie 7.2.9.

Na de update naar Buienradar 7.2.9 krijg je een aantal nieuwe verbeteringen tot je beschikking. Allereerst twee nieuwe kaarten die je terug kunt vinden in de app. De grootste toevoeging zijn de twee nieuwe widgets die je vanaf nu kunt plaatsen op je homescreen. Tot vandaag kon je enkel kiezen uit de widget met de regengrafiek, waarin je per uur kunt zien hoeveel regen er in de komende uren verwacht wordt.

Je kunt nu ook kiezen uit een huidige weer-widget, waarmee je direct ziet wat het huidige weer is, in de door jou gekozen plaats. Tevens wordt deze informatie aangevuld met de windrichting en de verwachte neerslag. De derde widget geeft je de mogelijkheid om de weersverwachting per uur voor vandaag de dag te zien. Verder heeft Buienradar gewerkt aan de stabiliteit van de app.

De update voor de Buienradar app kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store.