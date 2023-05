Google vernieuwt de weer-app met Material You-design

De eigen weer-app van Google heeft een lik verf gekregen. Hierbij is het ontwerp onder handen genomen. Google Weer krijgt eindelijk het Material You-ontwerp aangereikt.

Material You voor Google Weer

Een nieuwe vormgevings-update wordt uitgerold voor de Google Weer toepassing. De weersectie kun je bijvoorbeeld via de Google zoekbalk op je telefoon oproepen, of in Google Discover, of gewoon via de zoekmachine. De collega’s van 9to5Google zijn gestuit op de nieuwe vormgeving, al is deze nog niet bij iedere gebruiker beschikbaar.

Links en midden: de huidige weergave – Rechts: de nieuwe Google Weer toepassing

De huidige weergave toont drie tabbladen met het weer van vandaag, het weer van morgen en voor de komende tien dagen. Hier kun je scrollen door de weersverwachting en daarbij aanvullende informatie bekijken zoals de wind, het weer per uur en bijvoorbeeld de tijd dat de zon op- en ondergaat.

Het nieuwe sausje brengt de Material You-stijl die we eerder al in verschillende andere Google-diensten terug zagen komen. In de nieuwe stijl wordt alle informatie gebundeld in kaarten, waar je verticaal doorheen kunt vegen. Het overzicht met het weer van vandaag neemt voortaan veel minder ruimte in. Ook past Google een ander lettertype toe in de weergave van Google Weer. Je kunt horizontaal door de kaarten zelf scrollen.

Onduidelijk is wanneer iedereen de vernieuwde weergave krijgt. Voor nu is deze nog maar beperkt uitgerold. Benieuwd welke weer-applicatie de beste resultaten geeft? Lees onze uitgebreide weer-app test.