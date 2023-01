Weer-app Weer & Radar krijgt update met handige bliksemradar

De van oorsprong Duitse weer-app Weer & Radar, krijgt een nieuwe update aangeboden. De applicatie wordt voorzien van een nieuwe bliksemradar. In de afgelopen tijd heeft de ontwikkelaar al meerdere fijne updates uitgegeven.

Bliksemradar in Weer & Radar

De ontwikkelaars van Weer & Radar timmeren lekker aan de weg. In onze weer-app tests nemen we deze applicatie ieder jaar mee, en daarmee groeit ook de populariteit van de app. De testresultaten van het afgelopen jaar kun je terugvinden in de weer-app test van 2022, waarin we maandenlang uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de weer-app. Toen deze app in Nederland nog niet zo populair was, heette de app WetterApp. In de Google Play Store staat een nieuwe versie klaar van de weer-app.

De nieuwe versie brengt de bliksemradar. Deze nieuwe, interactieve bliksemkaart laat in realtime de blikseminslagen zien van de afgelopen 15 minuten. Dit werkt niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. Hoe dikker de rode rand om de gele bolletjes, hoe recenter de bliksem is geweest. Naast de bliksemkaart kun je ook voor andere zaken direct in deze kaart terecht. Weer & Radar laat je namelijk ook het actuele weer, de temperatuur, neerslag of de wind bekijken op de kaart, waar ook ter wereld.

Je kunt de nieuwe update voor Weer & Radar vanaf nu downloaden voor op je smartphone of tablet. Het downloaden van de app kan uit de Google Play Store, direct via onderstaande button.