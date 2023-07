Google Street View vanaf nu weer beschikbaar in Duitsland

Na twaalf jaar afwezigheid is het eindelijk zover. Je kunt vanaf nu Duitsland weer bekijken in de Google Street View-weergave. Vanwege privacy-maatregelen nam het bedrijf afscheid van de Oosterburen met haar dienst. Nu is Google terug.

Google Street View in Duitsland

Google heeft haar dienst Street View weer beschikbaar gemaakt in Duitsland, zo bevestigt het bedrijf. In 2011 trok Google zich terug uit Duitsland, nadat het verschillende rechtszaken kreeg en er ophef was over de omgang met de privacy. In juni werd bekend dat er door Google gewerkt is aan een terugkeer naar Duitsland. Daar is nu de eerste stap gezet, want de eerste lichting nieuwe beelden zijn beschikbaar.

De Street View beelden stammen niet meer uit bijvoorbeeld 2008, maar zijn in 2022 en 2023 gemaakt. Het grootste deel van Duitsland kan inmiddels met Street View bekeken worden, maar voornamelijk in de buitengebieden is het nog niet dekkend. Google zal in de komende tijd ook nog door Duitsland rijden en daar nieuwe beelden maken voor de Street View-dienst.

Je vindt Google Street View terug in de Google Maps app of via de webversie van Google Maps. Van de week werd Google Maps al voorzien van een vernieuwde routeplanner.