Google Maps vernieuwt routeplanner-interface op Android

De routeplanning-interface in Google Maps ziet er vanaf nu weer iets anders uit. Google heeft een server-side update uitgerold die het ontwerp van deze optie aanpakt. Het ziet er hierdoor weer net wat moderner uit.

Nieuwe routeplanning-interface in Maps

Google Maps wordt met regelmaat vernieuwd en uitgebreid met nieuwe opties en mogelijkheden. Nu heeft Google een nieuwe server-side update uitgerold, waarbij het design licht onder handen is genomen. Het gaat hier om de gebruikersinterface van de routeplanning die licht aangepast is. De wijziging verschijnt wanneer je voor het plannen van je route gebruik maakt van een tussenpunt.

Wanneer je het tussenpunt hebt toegevoegd, verschijnt een drijvend venster waarin de bestemmingen staan. Bij een enkele bestemming is dit dus niet het geval. Eenmaal ingevuld en gedrukt op ‘klaar’ verdwijnt het drijvende venster weer, maar zien we wel dat alles nog steeds in een nieuwe stijl gegoten is. Zo neemt de balk met de reisopties en de daarbij horende reistijd niet meer de hele breedte in beslag, maar is dit ook smaller geworden.

De nieuwe interface wordt langzaam maar zeker uitgerold naar alle gebruikers. Het is niet bekend of de nieuwe interface van de routeplanner ook doorgevoerd gaat worden bij het gebruik van één eindbestemming.