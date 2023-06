Google Maps met zomerse update: Immersive View in Amsterdam en meer

Een zomerse update staat klaar voor Google Maps. Zowel voor de desktop-versie als voor de mobiele app van de kaartendienst staan verbeteringen klaar. Onder andere Immersive View voor Amsterdam.

Nieuwe functies in Google Maps

Google rolt een reeks nieuwe functies en verbeteringen uit voor kaartendienst Google Maps. De belangrijkste toevoeging is dat Immersive View vanaf nu beschikbaar is in Amsterdam. Bijvoorbeeld het Koninklijk Paleis, Rijksmuseum of tal van andere bezienswaardigheden zijn in de nieuwe dimensie te bekijken.

Immersive View geeft zoals gezegd een extra dimensie aan locaties. Google maakt gebruik van beelden in Street View, luchtfoto’s en nieuwe AI-technieken om dit mogelijk te maken. Je kunt de desbetreffende plaats vanuit alle hoeken bekijken, waarbij je zelf ook de datum en tijd kunt aanpassen voor een zo compleet beeld. De functionaliteit is al langer beschikbaar in verschillende steden en landen, nu ook in Amsterdam, en daarnaast ook in onder andere Venetië, Dublin, Florence en de Praagse burcht.

Andere nieuwe functies

Google heeft Maps ook voorzien van een hele fijne verandering. Loop je en heb je wel de routebeschrijving opgevraagd, maar nog niet de route gestart, dan wordt de reistijd wel direct aangepast. Vanaf deze maand is het mogelijk om moeiteloos routebeschrijvingen te volgen in Maps zonder je toegangsscherm te ontgrendelen of de app te openen. Bovendien krijg je direct inzicht in de juiste afslag en de geschatte aankomsttijd. Daarnaast is er nu ook een handige functie toegevoegd aan het ‘recent’ tabblad, waarmee je eenvoudig al je vorige zoeklocaties kunt bekijken. Hierdoor wordt het plannen van meerdere reizen en het uitstippelen van routes naar verschillende bestemmingen binnen je reisschema nog eenvoudiger. Het ‘recent’ tabblad is alleen beschikbaar op de desktopversie.

Desktop

In de webversie van Google Maps zien we ook een handige toevoeging. In de afgelopen weken hebben de meeste gebruikers deze nieuwe functionaliteit al gekregen. Je vindt voortaan aan de linkerkant een zijbalk. Vanuit daar heb je direct snel toegang tot eerdere zoekopdrachten. Niet alleen voor locaties, maar ook voor eerder geplande routebeschrijvingen. Eerder werd een andere verbetering voor de webversie al toegevoegd. Tevens werd de app al eerder voorzien van een handige toevoeging voor de indicator.