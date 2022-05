Google Maps krijgt realistische weergave en kleine verbeteringen

Google Maps zal er de komende tijd een stuk realistischer uit gaan zien met de komst van Immersive view. De functie laat je virtueel plaatsen verkennen nog voordat je er geweest bent!

Immersive view

Immersive view zoals de nieuwe functie heet zal je een realistische weergave proberen te geven van bijvoorbeeld de topattracties in Londen. Zo vlieg je bijvoorbeeld virtueel over Westminster en kan je de Big Ben van dichtbij bekijken. Daarnaast kan je met een tijdslider het tijdstip veranderen om te zien hoe de omgeving er ’s avonds uitziet.



Verder laat de weergave je ook restaurantjes verkennen en geeft het je met de tijdslider ook inzicht in de drukte op bepaalde tijdstippen. Deze immersive functie zal later dit jaar beschikbaar worden op alle apparaten en begint met enkele grote steden als Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio. Natuurlijk zullen later meer steden volgen.

Eco-vriendelijk rijden verbeterd

In de VS en Canada heeft Google onlangs eco-vriendelijke routes uitgerold, waarmee het gebruikers helpt bij het besparen op brandstof. Google claimt dat in de afgelopen periode ongeveer evenveel CO2 is gereduceerd als met het van de weg halen van 100.000 auto’s. Google hoopt dit te kunnen verdubbelen wanneer de functie ook in Europa beschikbaar komt. Wanneer dat precies zal gebeuren heeft Google niet bekend gemaakt.

Live view ook in andere apps

Wie wel eens de live weergave in Google Maps gebruikt zal deze functie misschien binnenkort ook in andere applicaties kunnen gebruiken. Zo gebruikt de app “Lime” de nieuwe functie om gebruikers te helpen bij het parkeren van hun deelvoertuig. Maar er zijn ook toepassingen waarbij gebruikers geholpen kunnen worden bij het vinden van hun stoel bij een concert.