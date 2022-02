​Google Maps schakelt verkeersinformatie in Oekraïne uit

​Google heeft maatregelen genomen in kaartendienst Google Maps. Na overleg met Oekraïne is de verkeersinformatie in dat land uitgeschakeld.

Google laat aan persbureau Reuters weten dat het de weergave van de (actuele) verkeersinformatie heeft uitgeschakeld voor het hele land Oekraïne. Het bedrijf neemt deze stap na overleg met de Oekraïense autoriteiten. Tot en met gisteren was de verkeersinformatie in dat land voor iedereen zichtbaar. Zo waren ook de gigantische files naar het westen, zoals Polen, te zien.

Volgens Google is de weergave hiervan om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Rusland is een invasie begonnen in Oekraïne en de verkeersinformatie zou het Russische leger kunnen helpen bij het offensief, zo schrijft de NOS.