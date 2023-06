Google Maps voegt stilletjes ook ‘Immersive View’ toe voor Belgische steden

Van de week schreven we over de grootse update voor Google Maps. Hierbij is Immersive View ook beschikbaar in Nederland. Je kunt bijvoorbeeld terecht voor het Rijksmuseum in een nieuwe dimensie. Stilletjes zijn ook Belgische steden nu toegevoegd.

België in Immersive View

De nieuwe Immersive View-weergave brengt gebouwen in een andere dimensie in beeld. Google heeft de functie vorige week uitgerold voor Nederland. Nu weet HLN.be te melden dat de speciale beelden ook in verschillende Belgische locaties beschikbaar zijn. Het is opvallend, aangezien hier door het bedrijf met geen enkel woord over gerept is. Wel werd dus Amsterdam genoemd, waarbij je bijvoorbeeld de Immersive View kunt gebruiken bij het Rijksmuseum, de Dam of verschillende locaties. Bij Immersive View kun je de beelden bekijken in realistische weergave, waarbij je zelf ook de datum en tijd kunt aanpassen.

België is met de uitrol van Immersive View dus niet vergeten. Volgens HLN zijn verschillende locaties op de nieuwe manier in beeld gebracht. Het gaat om het Atomium en Manneken Pis in Brussel, maar ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge, net als het Belfort. Antwerpen en de andere Belgische steden zijn nog niet voorzien van de nieuwe beelden.