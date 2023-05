Apps als Flitsmeister gaan je sneller groen geven in Vlaanderen

Verkeerslichten in Vlaanderen worden als het aan het ministerie ligt een stuk slimmer. Met behulp van bijvoorbeeld de Flitsmeister app, hoef je minder lang voor het rode verkeerslicht te wachten.

Slimme verkeerslichten in België

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een innovatief systeem om verkeerslichten intelligenter te maken door middel van verkeersapps. Hierover schrijft de VRT. Met dit nieuwe concept kunnen weggebruikers sneller groen krijgen bij verkeerslichten, waardoor onnodige wachttijden kunnen worden verminderd. Het systeem houdt rekening met de verkeersdrukte op specifieke momenten, zodat weggebruikers niet onnodig voor rood licht hoeven te wachten wanneer er weinig verkeer is vanuit andere richtingen. Dit initiatief van de Vlaamse overheid is gericht op het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het verminderen van verkeersopstoppingen.

Om gebruik te maken van dit systeem, dien je een verkeersapp zoals Flitsmeister of Karta GPS te downloaden en toestemming te geven om je locatiegegevens te gebruiken. Momenteel zijn dit de twee beschikbare apps, maar de overheid is in gesprek met grote spelers zoals Google Maps en Waze om ook met hen samen te werken. In eerste instantie wordt er samengewerkt met kleinere app-ontwikkelaars, omdat de markt in Vlaanderen nog relatief klein is voor grote internationale spelers zoals Google.

Wanneer je een kruispunt nadert dat is uitgerust met slimme verkeerslichten, wordt er via de verkeersapp en de cloud een signaal naar een centrale computer gestuurd die de verkeerslichten aanstuurt. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Bijvoorbeeld, als je vanuit een zijstraat komt terwijl de hoofdweg ’s nachts voornamelijk groen heeft, kun je meteen groen licht krijgen via de app, op voorwaarde dat er op dat moment geen verkeer op de hoofdweg is.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft de verantwoordelijkheid over meer dan 1.700 verkeerslichtkruispunten. De komende twee jaar willen ze 250 van deze kruispunten voorzien van intelligente verkeerslichten. In de toekomst zullen er meer volgen. Het is belangrijk op te merken dat hoewel sommige slimme verkeerslichten al operationeel zijn, de verkeersapps pas over enkele maanden volledig zullen functioneren.

Hoe werkt dit systeem precies? “Sommige verkeerslichten worden verbonden met internet, waardoor ze voortdurend gegevens verzenden naar een computer die ook draadloze gegevens van smartphones kan ontvangen”, legt Wim Vandenberghe, een expert bij het onderzoeksinstituut Imec dat samenwerkt met het AWV, uit. App-ontwikkelaars kunnen deze gegevens uit de cloud halen en aan gebruikers tonen op hun smartphones of het ingebouwde scherm in hun voertuigen. Hierdoor kun je ruim van tevoren zien of het verkeerslicht groen of rood is, en binnen enkele maanden zul je zelfs kunnen zien hoelang je nog moet wachten totdat het licht op groen gaat.

Op termijn moet de functionaliteit ook werken voor fietsers.