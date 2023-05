Google komt met dashcam-functie voor Android

Er wordt door Google gewerkt aan een nieuwe feature voor verschillende telefoons met Android. Gebruikers krijgen op termijn de mogelijkheid om de telefoon in te zetten als dashcam. Handig in het verkeer.

Dashcam-functie voor Android onderweg

In een vroegtijdig gepubliceerde testversie van de Personal Safety-app zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe toevoeging in Android. Voor verschillende Android-toestellen kan de smartphone gebruikt worden voor de inzet als dashcam. Het lijkt erop dat de functie sowieso zal werken op de meer recentere Pixel-toestellen, maar mogelijk komt de feature ook naar andere (geselecteerde) Android-smartphones. Zo wordt onder andere de Nothing Phone 1 genoemd als voorbeeld.

Met de dashcam-functionaliteit kan de telefoon van toegevoegde waarde zijn in het verkeer. De weg wordt vastgelegd, samen met de voertuigen om je heen. Video’s worden automatisch na drie dagen gewist, wanneer deze niet opgeslagen worden. Tijdens het filmen kan de telefoon gebruikt worden. Google laat in de melding weten dat de functie gemiddeld 30MB per minuut vraagt. Er geldt een maximale opnameduur van 24 uur. Je kunt zelf ervoor kiezen of geluid wel of niet mee opgenomen moet worden.

Handige toevoeging is dat de dashcam automatisch ingeschakeld kan worden, wanneer er verbinding wordt gelegd met een bepaald Bluetooth-apparaat. Denk hierbij aan de connectie met je auto. Wanneer deze herkend wordt, kan de dashcam beginnen met filmen. Het is niet bekend wanneer Google de functionaliteit uitrolt. Daarnaast is het interessant hoe Google de warmteproductie aan gaat pakken bij smartphones, aangezien er non-stop gefilmd wordt. Zeker als de telefoon achter de voorruit zit, waar dus de zon op staat, kan de temperatuur van de telefoon aardig oplopen.