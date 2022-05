Appen achter het stuur? In België raak je je rijbewijs kwijt

Appen of bellen achter het stuur is één van de belangrijkste oorzaken voor ongelukken. Het zorgt namelijk voor veel afleiding. In verschillende Belgische regio’s zijn ze helemaal klaar met het smartphonegebruik in het verkeer. Word je betrapt, dan ben je je rijbewijs kwijt.

Appen achter het stuur in België

Vorig jaar verhoogden de Belgen al flink de boete voor het gebruik van de smartphone in het verkeer. Nu is bekend geworden dat België de regels nog verder aanscherpt. In verschillende delen van België ben je je rijbewijs voor acht dagen kwijt als je betrapt wordt. Het gaat om de regio’s Halle-Vilvoorde en Oost-Vlaanderen. Het is niet uitgesloten dat meer regio’s bij onze zuiderburen volgen.

Op dezelfde dag dat de maatregel van kracht werd, zijn al 25 rijbewijzen voor de genoemde periode van acht dagen ingetrokken. Volgens het Openbaar Ministerie van België is afleiding door gsm- of smartphonegebruik een van de grote ‘killers’ in het verkeer. Eén op de vier Belgen appt in het verkeer, één op de zes belt niet handsfree. 8 procent van de dodelijke ongevallen in België zou te herleiden zijn naar het gebruik van de telefoon in het verkeer.