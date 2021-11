Flitsmeister 10.0: enorme update met Focus Mode, boetes aanvechten en meer – Pro wordt duurder

Flitsmeister is één van de meest gebruikte apps van Nederland. Niet vreemd, want dankzij deze handige app kun je (veel) geld besparen. Nu is het tijd voor een grote update; Flitsmeister 10.0 wordt uitgerold. Wat is er allemaal nieuw?

Flitsmeister 10.0

Open de Google Play Store maar, want er staat een nieuwe update klaar voor de Flitsmeister app. De nieuwste update brengt de app naar versie 10.0. In Flitsmeister 10.0 vind je een hoop nieuwe functies die de verkeers-app nog beter moeten maken. Het gaat om nieuwe functies voor de Flitsmeister Pro-gebruikers, waarvoor eveneens wat veranderingen gaan gelden. Laten we beginnen met de nieuwe functies die vanaf nu te vinden zijn in de app.

Nieuw is de Focus Mode. Hiermee kun je de weergave van Flitsmeister vereenvoudigen, waardoor alleen in beeld is wat voor dat moment relevant is. Denk aan wanneer je de afslag krijgt, wat de maximumsnelheid is en wat je huidige snelheid is. Verder kun je de nieuwe app icons gebruiken. De betalende gebruikers hebben toegang tot 24 nieuwe app-iconen die je kunt plaatsen op je startscherm. Dit kan bijvoorbeeld het oude Flitsmeister logo zijn, of juist nieuwe, hippe 3D-iconen. Nieuwe voertuigen op de kaart is ook een nieuwe functie. Hierbij kun je kiezen uit één van de 18 nieuwe voertuigen die tijdens het navigeren weergegeven worden op de kaart.

Een andere nieuwe mogelijkheid is om via Flitsmeister direct een boete aan te vechten. Handig als je bijvoorbeeld een bekeuring hebt ontvangen voor snelheid of parkeren. Flitsmeister werkt hiervoor samen met Appjection, waarbij je snel bezwaar kunt maken door alleen maar een foto in te sturen. Word je in het gelijk gesteld, dan krijgt de derde partij een percentage hiervan, verder zijn er geen kosten aan verbonden. Tot slot is een nieuwe functie dat je terug kunt zoeken in de flitshistorie. Dit kan handig zijn als je even terug wilt zien of je niet per ongeluk langs een flitser bent gereden met te hoge snelheid.

Het abonnementsmodel van Flitsmeister Pro is ook veranderd. Waar dit voorheen 8,99 euro per jaar was, is dit voortaan 1,49 euro per maand, met eerst een gratis proefperiode van 7 dagen. De gebruikers met Flitsmeister Pro worden automatisch omgezet naar het nieuwe Pro.