Flitsmeister met nieuwe update: Olav Mol soundpack, widgets en meer

Er staat in de Google Play Store een nieuwe update klaar voor de app van Flitsmeister. De nieuwe versie van de app maakt het mogelijk om de stem van Olav Mol in te stellen, en er is een widget. Er is echter nog meer te melden.

Flitsmeister met nieuwe update

Het team van ontwikkelaars bij Flitsmeister heeft een nieuwe update gerealiseerd van de Flitsmeister app. In de nieuwste versie van de app is de eerder verschenen widget verder uitgewerkt en klaar voor het brede publiek. Deze widget kun je op je startscherm plaatsen en geeft direct inzicht of er vertraging is op je route naar huis of werk. Er zijn twee widgetkeuzes waarbij je ook nog kunt kiezen uit een donker of licht thema voor je widget.

Een andere verbetering die Flitsmeister aan de app heeft toegevoegd, heeft te maken met waarschuwingen bij parallelwegen. Soms gebeurde het dat je ten onrechte een melding kreeg van een waarschuwing voor een flitspaal, dat moet nu tot het verleden horen.

Voor de Formule 1-liefhebber is er ook goed nieuws. Vanaf nu kun je het soundpack van Olav Mol instellen. De stem van de F1-commentator kun je instellen voor bij het navigeren, zodat Olav Mol je de aanwijzingen geeft. De soundpack van Olav Mol kost je eenmalig 4,49 euro.

Je kunt de update voor Flitsmeister downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.