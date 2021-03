Flitsmeister: handige ritregistratie vanaf nu beschikbaar in app

Flitsmeister komt wederom met een nieuwe functie naar de apps van de verkeers-app. Vanaf nu kun je in Flitsmeister ritregistratie gebruiken, niet alleen voor zakelijk gebruik, maar juist ook privé.

Ritregistratie in Flitsmeister app

In hoog tempo brengt Flitsmeister nieuwe functies naar de (Android-) app. Zo zagen we eerst Flitsmeister voor Android Auto en de vriendencode. Vanaf nu vind je in de nieuwste versie van de Flitsmeister app, in het zijmenu de optie ‘Ritregistratie’. Het is een nieuwe functie die je vanaf nu kunt gebruiken in de applicatie.

Met Ritregistratie worden ritten automatisch opgeslagen in je account. Per rit kun je instellen dat deze zakelijk of privé was, en kun je ook de omrijkilometers bijhouden. Bij de ritten zie je ook of je flitsers, flitspalen en trajectcontroles bent gepasseerd en hoe hard je daar toen reed. Weet je direct of je geflitst bent. Je ritten kunnen geexporteerd worden naar je kilometeroverzicht en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de Belastingdienst.

Om de ritregistratie in Flitsmeister te gebruiken, betaal je 4,49 euro per maand. Dit onderdeel is maandelijks opzegbaar. Je kunt de nieuwe functie vanaf nu gebruiken in Flitsmeister.