Flitsmeister introduceert beloningen met vriendencode: zo werkt het

Flitsmeister heeft een nieuwe update uitgebracht waarbij een belangrijke nieuwe functie wordt toegevoegd. Je kunt beloningen krijgen door je vriendencode te delen, waarmee anderen ook een cadeautje krijgen.

Flitsmeister met vriendencode

Er staat een nieuwe update klaar voor de Flitsmeister app. De nieuwste versie van de applicatie geeft je vanaf nu meer mogelijkheden om je vrienden uit te nodigen om ook Flitsmeister te gebruiken. Hiervoor roept de flits-app van Nederland de vriendencode in het leven.

Door in de Flitsmeister app naar je profiel te gaan, zie je de mogelijkheid om je vrienden uit te nodigen. Vervolgens zie je je eigen vriendencode en direct de mogelijkheid om deze te delen. Hoe meer mensen zich aanmelden via jouw code, hoe meer beloningen je krijgt, waaronder Flitsmeister Pro en meer soundpacks. Degenen die zich via je vriendencode aanmelden, krijgen daarnaast 1 maand lang toegang tot Flitsmeister Pro.

Via het ‘vrienden uitnodigen’ tabblad zie je welke beloningen je zelf al binnengehaald hebt en in het derde tabblad heb je ook de optie om een ontvangen code in te voeren. Direct profiteren van een maand gratis Flitsmeister Pro, gebruik gerust vriendencode PJJE-9A38.

Flitsmeister werkt hard aan nieuwe functies. Eerder deze maand werd Flitsmeister voor Android Auto uitgerold als testversie, waar je nu aan kunt deelnemen.